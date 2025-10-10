Россия
15:46, 10 октября 2025Россия

Путин рассказал о полученных на день рождения особо ценных подарках

Президент России Путин заявил, что получил в подарок спасшие бойцов СВО иконы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sputnik / Grigory Sysoev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин получил на день рождения два особо ценных подарка — две иконы, спасшие участников специальной военной операции (СВО) от ранений и смерти. Об этом глава государства рассказал во время пресс-подхода по окончании заседания Совета глав государств СНГ, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, иконы он получил от одного из командующих группировками. Он заявил, что иконы были на военных во время боя и на них до сих пор остались следы от пуль.

«Я обязательно потом их (спасшихся благодаря иконам бойцов — прим. «Ленты.ру») найду, с ними переговорю. (...) Пусть Господь хранит их так же, как хранил до сих пор», — высказался о подарке Путин.

Владимир Путин отмечал день рождения 7 октября, президенту исполнилось 73 года. В этот день он встретился с командирами участвующих в СВО группировок, посетил Петропавловский собор в Петербурге и возложил цветы к усыпальнице Петра Первого.

