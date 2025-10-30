Киев после слов Путина пригрозил желающим попасть в Купянск и Красноармейск журналистам

Журналисты, которые посетят подконтрольные российским войскам территории в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск), могут столкнуться с последствиями. За возможные поездки иностранным СМИ пригрозил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в социальной сети X.
Он подчеркнул, что попытки попасть на подконтрольную России территорию, которую Киев считает своей, будут считаться нарушением законодательства Украины и международного права. При этом дипломат не уточнил, о каких именно правовых нормах идет речь.
«Они (поездки — прим. «Ленты.ру») будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что войска Вооруженных сил Украины оказались заблокированы в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что Россия готова пустить в зону окружения журналистов.