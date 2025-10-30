В России объяснили угрозы Киева желающим попасть в Купянск и Красноармейск журналистам

Депутат Слуцкий связал угрозы Киева иностранным СМИ с боязнью правды

Угрозы Киева иностранным журналистам, желающим попасть в Купянск и Красноармейск, показывают боязнь правды. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит ТАСС.

«Зеленский затягивает Стамбул-2, продавая своим западным хозяевам байки о том, что, мол, ВСУ сильны и способны продолжать войну до последнего украинца. На самом деле, ситуация на поле боя плачевна для Киева, который никогда не одержит победу на поле боя», — сказал он.

По словам депутата, киевские власти боятся правды, которая может привести к политическому и фактическому банкротству. Слуцкий также назвал реакцию Киева двойными стандартами, вспомнив провокацию в Буче. В тот раз, пояснил он, ни один закон не помешал привести на место западных журналистов.

30 октября президент России Владимир Путин приказал обеспечить проезд журналистов к окруженным в зоне спецоперации (СВО) украинским солдатам. Речь идет о районах блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

Затем официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что попытки попасть на подконтрольную России территорию, которую Киев считает своей, будут считаться нарушением законодательства Украины и международного права.