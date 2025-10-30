Путин приказал обеспечить проезд журналистов к окруженным в зоне СВО украинским солдатам

МО: Путин приказал обеспечить проезд журналистов к окруженным солдатам ВСУ

Президент России Владимир Путин приказал обеспечить проезд журналистов к окруженным в зоне спецоперации (СВО) украинским солдатам. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили о получении приказа главы государства об обеспечении беспрепятственного проезда иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

Помимо того, в министерстве сообщили о готовности временно прекратить боевые действия в данных районах.

29 октября Владимир Путин заявил, что Москва готова прекратить боевые действия в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск) для обеспечения доступа иностранных журналистов. При этом украинские власти должны принять решение о судьбе своих граждан — украинских солдат, блокированных в Купянске и Красноармейске, указал он.