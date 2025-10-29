Бывший СССР
Медведчук рассказал о возможности Зеленского спасти украинских солдат

Медведчук: Зеленский может спасти солдат в окружении, приказав сложить оружие
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении в Красноармейске (украинское название — Покровск), отдав им приказ сложить оружие. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает Telegram-канал «Срочно, Сейчас».

По его словам, котлы образовались из-за некомпетентности украинского военного руководства. Поэтому, по мнению Медведчука, Зеленский пытается отрицать окружение, хотя может спасти тысячи жизней, дав приказ сложить оружие. Он заключил, что это решение дало бы огромный импульс переговорному процессу.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о стабилизации ситуации в окруженном российскими войсками Купянске Харьковской области.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что войска Вооруженных сил Украины заблокированы в Купянске и Красноармейске. Он отметил, что украинскому руководству необходимо принять решение по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении.

