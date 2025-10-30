Минобороны сообщило о готовности временно прекратить боевые действия в трех районах

Министерство обороны (МО) России сообщило о готовности временно прекратить боевые действия в трех районах проведения специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Министерство сообщило о приказе президента России Владимира Путина о беспрепятственном допуске журналистов в зоны окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Минобороны, российское командование готово прекратить бои на пять-шесть часов в Красноармейске, Димитрове и Купянске, а также обеспечить коридоры въезда и выезда представителей иностранных СМИ.

29 октября Владимир Путин заявил, что Москва готова прекратить боевые действия в Купянске и Красноармейске для обеспечения доступа иностранных журналистов. При этом украинские власти должны принять решение о судьбе своих граждан — украинских солдат, блокированных в Купянске и Красноармейске, указал тогда глава государства.