ВС РФ остановят бои за Красноармейск и Купянск на 6 часов для доступа иноСМИ

Президент России Владимир Путин дал приказ Минобороны обеспечить коридор для иностранных журналистов в районы блокирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск), Димитрове и Купянске.

В ведомстве сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ готовы временно прекратить боевые действия в этих зонах на 5-6 часов. В это время представители иностранных СМИ смогут безопасно попасть в указанные районы и вернуться обратно. Допуск, в том числе, предусмотрен и для украинских журналистов.

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

О возможной остановке боевых действий стало известно накануне

В среду, 29 октября, Путин заявил, что Россия готова прекратить боевые действия в Купянске и Красноармейске, чтобы на время обеспечить безопасный доступ туда иностранным журналистам. Он указал, что на этих участках фронта российские войска блокировали украинские подразделения.

Президент также добавил, что Киев сейчас должен принять решение о судьбе своих солдат, оказавшихся в окружении.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Взятие города под контроль ВС России даст возможность форсировать реку Оскол и продвинуться в регионе дальше на запад

Главком ВСУ отправился на фронт

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, оценивая положение украинских войск у Красноармейска, сообщил, что ситуация сложная. Он уточнил, что лично побывал на этом направлении, подтвердив, что российские бойцы присутствуют в городе.

Также главком грозится снять с должности некоторых украинских командиров, обвиняя их в безответственности.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, также сообщил, что наиболее сложная ситуация для ВСУ сейчас наблюдается на покровском направлении. «Самая большая интенсивность боевых действий, сильное сосредоточение россиян», — указал он.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На Западе в связи со сложившейся ситуацией Зеленскому предлагают один выход — сложить оружие. С такими рассуждениями выступил британский аналитик Александр Меркурис, отметив, что это было бы наиболее гуманным решением.

Между тем ВС России продолжают активное наступление. Каждый день украинская армия теряет кварталы в Красноармейске, и положение ВСУ стремительно ухудшается. На других направлениях украинские солдаты предпочитают сдаваться в плен, но не все из них остаются в живых из-за действий своих сослуживцев.