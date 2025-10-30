Бывший СССР
Стало известно о стремительном продвижении ВС России в Красноармейске

ВС России значительно продвинулись в промзоне Красноармейска
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские войска значительно продвинулись в промзоне Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

По информации канала, украинская сторона решила опровергнуть эти сведения, показав кадры города, в котором не было российского флага. При этом каждый день Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют кварталы и их положение стремительно ухудшается, добавили авторы канала.

Также сообщается, что в центральной части Красноармейска бои идут в районе железнодорожной линии к востоку от вокзала. Помимо этого, на юго-востоке российские штурмовые группы передвигаются в Собачевке и Гнатовке. ВСУ же активно атакуют около Маяка, чтобы отвлечь Армию России со стороны Красноармейска и Мирнограда, заключили авторы канала.

Ранее украинский аналитический ресурс Deep State заявил, что российские военные продолжают наступление в районе Красноармейска. Отмечаются успехи российских подразделений у Полтавки, Новониколаевки и Владимировки.

