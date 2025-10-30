Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:10, 30 октября 2025Бывший СССР

На Украине сделали заявление об успехах ВС России у Красноармейска

На Украине сообщили о наступлении ВС России южнее Красноармейска
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные продолжают наступление в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает украинский аналитический ресурс Deep State в Telegram.

По данным сервиса, Вооруженные силы (ВС) РФ продвинулись южнее населенного пункта. Также отмечаются успехи российских подразделений у Полтавки, Новониколаевки и Владимировки.

Ранее в Раде сделали признание о положении ВСУ в Красноармейске. По словам депутата Анны Скороход, армия Украины неспособна противостоять российскому окружению города.

О критической ситуации в Красноармейске также заявили в ВСУ. Украинские военнослужащие подчеркивали, что значительная часть города взята армией РФ.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский генерал заговорил о неизбежной войне после приказа Трампа

    Свидание для россиянина закончилось больницей

    Китай отреагировал на решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний

    Российские «Пираньи-20» запустили в серию

    Популярная модель вышла в свет в прозрачном корсете

    Санкции США не сказались на отгрузке российской нефти

    Появились новые подробности боев с попавшими в окружение в районе Купянска солдатами ВСУ

    Российский посол раскрыл результаты обращения Мелании Трамп к Путину

    Швейцария ввела связанные с «Северными потоками» санкции

    Армия России взяла еще один населенный пункт в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости