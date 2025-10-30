На Украине сделали заявление об успехах ВС России у Красноармейска

Российские военные продолжают наступление в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает украинский аналитический ресурс Deep State в Telegram.

По данным сервиса, Вооруженные силы (ВС) РФ продвинулись южнее населенного пункта. Также отмечаются успехи российских подразделений у Полтавки, Новониколаевки и Владимировки.

Ранее в Раде сделали признание о положении ВСУ в Красноармейске. По словам депутата Анны Скороход, армия Украины неспособна противостоять российскому окружению города.

О критической ситуации в Красноармейске также заявили в ВСУ. Украинские военнослужащие подчеркивали, что значительная часть города взята армией РФ.