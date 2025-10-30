Бывший СССР
В ВСУ заявили о критической ситуации в Красноармейске

NYT: Военные ВСУ в Красноармейске находятся в критическом положении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) находятся в критическом положении. Об этом пишет газета New York Times на фоне окружения украинских военных российскими бойцами в городе.

Украинский оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по имени Денис сообщил изданию, что ситуация в Красноармейске «очень сложная, поскольку значительная часть города уже захвачена». «Они [российские военные] все больше и больше продолжают наращивать свое присутствие, стараясь полностью заполонить город своими силами», — рассказал он.

Денис отметил, что российские бойцы активно продвигаются вглубь города, вступая в перестрелки с солдатами ВСУ, когда они пытаются защитить свои позиции.

Ранее российских военных заметили на самой северной окраине Красноармейска. На карте, опубликованной украинским аналитическим ресурсом Deep State, отмечено присутствие российских бойцов в частном секторе по улице Металлургов — это самая северная часть города.

