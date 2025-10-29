Бывший СССР
Российских военных заметили на северной окраине Красноармейска и сделали один вывод

Deep State сообщил о российских военных в самой северной части Красноармейска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российских военных заметили на самой северной окраине Красноармейска (украинское название — Покровск). На карту, опубликованную украинским аналитическим ресурсом Deep State, обратил внимание Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Уточняется, что на карте Deep State отмечено присутствие российских бойцов в частном секторе по улице Металлургов — это самая северная часть города.

«Фактически, ВСУ уже потеряли контроль над ситуацией в Красноармейске — российские подразделения продолжают обходить неплотные оборонительные порядки противника в городе и двигаются сразу в тыл», — делает вывод «Военный Осведомитель».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал сложной ситуацию на покровском направлении. По словам главы государства, на этом участке фронта идут самые интенсивные бои.

