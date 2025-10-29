Зеленский назвал самое сложное направление в зоне конфликта

Зеленский назвал сложной ситуацию на покровском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сложной ситуацию на покровском направлении. Об этом он рассказал в своем вечернем видеообращении в Telegram.

По словам главы государства, на этом участке фронта идут самые интенсивные бои. «Наиболее сложно сейчас на покровском направлении. Самая большая интенсивность боевых действий, сильное сосредоточение россиян», — сказал он.

Ранее военный эксперт Алексей Живов сообщил, что российские военные планируют освободить в 2025 году города Купянск и Красноармейск (украинское название — Покровск) без их тотального разрушения. В свою очередь, военный эксперт Борис Джерелиевский подчеркнул, что взятие Купянска станет тяжелейшим ударом для украинской армии.