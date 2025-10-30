Бывший СССР
В Раде сделали признание о положении ВСУ в Красноармейске

Скороход заявила о неспособности ВСУ противостоять окружению в Красноармейске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны противостоять окружению российскими военными в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka Online заявила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

Она отметила, что в украинских войсках практически закончились боеспособные подразделения, а насильственная мобилизация не приносит ожидаемых результатов.

«У нас на сегодняшний день большинство мобилизованных не могут быть крепкими, сильными воинами. Все держится на энтузиастах и небольшом количестве людей из мобилизованных, которые действительно могут применяться в ВСУ», — резюмировала депутат Рады.

Ранее Анна Скороход заявила, что смертность на Украине в десять раз превышает рождаемость. По словам парламентария, на Украине наблюдается серьезный отток молодежи, однако попытки ее удержать не решат проблему с демографией.

