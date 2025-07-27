В Раде рассказали про десятикратно превышающую рождаемость смертность на Украине

Депутат Рады Скороход: смертность на Украине превышает рождаемость в 10 раз

Смертность на Украине в 10 раз превышает рождаемость. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«Демография на сегодняшний день ужасная. Если вы посмотрите на цифры рождаемости и смертности, то разница просто в 10 раз. Это ужасно. И как ее восполнить, я не знаю, это будет большой вызов после окончания военного положения», — сказала она.

По словам парламентария, на Украине наблюдается серьезный отток молодежи, однако попытки ее удержать не решат проблему с демографией.

Ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина, на тот момент занимавшая пост вице-премьера страны по евроинтеграции, заявила, что украинкам в возрасте от 18 до 27 лет необходимо запретить выезд из страны на законодательном уровне. По ее словам, с их отъездом Киев теряет не только самих девушек, но и детей, которых они могли бы родить.