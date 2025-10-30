Раскрыта судьба 12 пожелавших сдаться в плен попавших в окружение в Купянске бойцов ВСУ

МО РФ: ВСУ нанесли удар по группе пожелавших сдаться в плен под Купянском бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по группе пожелавших сдаться в плен украинских бойцов под Купянском. Их судьбу раскрыли в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, украинские военные совершили сбросы с FPV-дронов по 12 военнослужащим 14-й бригады ВСУ, которые захотели сдаться в плен. Беспилотники настигли группу в районе юго-восточной окраины населенного пункта Петропавловка Харьковской области.

Как уточнили в министерстве, девять человек спасти не удалось. Еще троих боевиков удалось вывести в безопасное место.

Ранее сообщалось, что российские военные сбрасывали с дронов в Купянске листовки с призывами бойцов ВСУ сдаться. В Минобороны раскрыли текст обращения. После этого 12 украинских солдат подтвердили готовность сдаться в обмен на гарантию жизни.