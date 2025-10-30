Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 30 октября 2025Россия

Раскрыта судьба 12 пожелавших сдаться в плен попавших в окружение в Купянске бойцов ВСУ

МО РФ: ВСУ нанесли удар по группе пожелавших сдаться в плен под Купянском бойцов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по группе пожелавших сдаться в плен украинских бойцов под Купянском. Их судьбу раскрыли в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, украинские военные совершили сбросы с FPV-дронов по 12 военнослужащим 14-й бригады ВСУ, которые захотели сдаться в плен. Беспилотники настигли группу в районе юго-восточной окраины населенного пункта Петропавловка Харьковской области.

Как уточнили в министерстве, девять человек спасти не удалось. Еще троих боевиков удалось вывести в безопасное место.

Ранее сообщалось, что российские военные сбрасывали с дронов в Купянске листовки с призывами бойцов ВСУ сдаться. В Минобороны раскрыли текст обращения. После этого 12 украинских солдат подтвердили готовность сдаться в обмен на гарантию жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал массированный ночной удар России

    В регионе России запретили склонять беременных к аборту

    Совершен прорыв в борьбе с устойчивыми бактериями

    В России бывший борец с коррупцией получил срок за рекордную взятку

    Россияне ринулись скупать один товар

    Изменившим женам россиянам посоветовали ничего не раскрывать и идти в церковь

    Российские войска сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения

    Названы главные преимущества дачи

    Известный советский сатирик решил судиться за бани

    В Кремле напомнили о моратории на ядерные испытания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости