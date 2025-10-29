Раскрыт текст заставивших сдаться окруженных в Купянске бойцов ВСУ листовок

МО РФ опубликовало видео сбросов листовок с призывами бойцов ВСУ сдаться

Российские военные сбрасывали с дронов в Купянске листовки с призывами бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться. Видео опубликовало Министерство обороны (МО РФ) в официальном Telegram-канале.

«Залистовывание» позиций ВСУ производили военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Запад». На бумаге они обратились к окруженным военнослужащим 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

По последним данным, 12 украинских солдат уже подтвердили готовность сдаться в обмен на гарантию жизни. В оборонном ведомстве уточнили, что сейчас прорабатываются варианты их безопасного вывода.

В Минобороны раскрыли текст заставивших сдаться окруженных бойцов ВСУ листовок. В них содержатся призывы сложить оружие для предотвращения бессмысленного кровопролития.

«Время в окружении утекает быстрее, чем кровь из артерии. Сейчас ты еще можешь поднять руки и спастись. Это не шутки и не пропаганда. Вы окружены. У вас есть час, чтобы сдаться», — гласит текст листовок. В тексте также прописаны гарантии хорошего обращения с добровольно сдавшимися бойцами, медицинской помощи и возможности связаться с близкими.

Ранее в Минобороны раскрыли подробности боев с попавшими в окружение в районе Купянска солдатами ВСУ. За сутки было уничтожено до 55 украинских бойцов.