14:02, 29 октября 2025Россия

Минобороны заявило о сдаче в плен свыше 10 окруженных бойцов ВСУ под Харьковом

Минобороны: ВС России убедили сдаться в плен 12 окруженных бойцов ВСУ у Купянска
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России убедили сдаться в плен свыше 10 окруженных украинских военных у Купянска в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, российские военные проводят работу с военнослужащими и убеждают их отказаться от сопротивления и сдаться в плен восточнее Купянска. В результате группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже заявили о готовности сдаться в плен.

«В настоящее время прорабатываются варианты их безопасного вывода», — отчитались в ведомстве.

Ранее военный эксперт Алексей Живов заявлял, что Вооруженные силы России планируют освободить в 2025 году города Купянск и Красноармейск (украинское название — Покровск) без их тотального разрушения. Как отмечал президент России Владимир Путин, ВСУ будут предпринимать попытки деблокировать свои группировки на купянском и красноармейском направлениях.

