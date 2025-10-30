Меркурис: Зеленский должен приказать бойцам ВСУ в Красноармейске сложить оружие

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий вооруженными силами страны Александр Сырский должны приказать военным в Красноармейске (украинское название — Покровск) сложить оружие. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Он подчеркнул, что это было бы самым гуманным решением. Однако Зеленский не пойдет на такой шаг, поскольку тогда его западные партнеры поймут, что он обманывал их насчет способности украинской армии сдерживать продвижение российских войск, считает эксперт.

«Зеленский будет настаивать, что эти несчастные люди в Покровске должны продолжать сражаться и умирать. Хотя, в этом нет никакого смысла», — отметил он.

Ранее стало известно о критическом положении украинских бойцов в Красноармейске. По словам украинского оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ситуация «очень сложная, поскольку значительная часть города уже захвачена».