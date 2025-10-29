Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:48, 29 октября 2025Бывший СССРЭксклюзив

ВСУ предрекли рост числа котлов

Военный Дандыкин спрогнозировал увеличение числа котлов у ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Вполне вероятно, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) появятся новые котлы, допустил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Вполне вероятно, что появятся новые. Давно котлов не было. Нами было предложено им сдаться в плен. Они не согласились. Поэтому сейчас идут боевые действия. Они пытаются деблокировать, но ничего не получается. Если они не сдадутся, значит, они будут уничтожаться. На самом деле сейчас такое происходит на красноармейском направлении и на подходе к Красному Лиману», — рассказал Дандыкин.

Ранее российский военный корреспондент Александр Сладков заявил о начале «эпидемии котлов» у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военкор рассказал, что уже трижды оказывался в самом центре сдачи в плен украинских военных в Мариуполе — в поселке Мирный, у женской колонии и на мосту у завода «Азовсталь».

Также Сладков выделил три стадии ухудшения ситуации для украинских военных. На первой стадии потери ВСУ настолько велики, что они начинают в ответ наносить удары по гражданским. На второй — «просят о перемирии и пытаются затянуть нас на переговоры», на третьей — «теряют дух и сдаются в плен пачками», при этом украинские генералы впадают в ступор. По его словам, сегодня можно наблюдать, как украинские военные прошли все три стадии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рио-де-Жанейро в огне». Рейд полиции против могущественной банды в Бразилии закончился бойней с десятками жертв. Как это было?

    Предсказаны последствия потери Красноармейска для ВСУ

    Самолет больше часа кружил над Сиднеем после двух прерванных посадок

    Оставшихся без выплат жен бойцов СВО с детьми предложили штрафовать из-за формальности

    В Эстонии не нашли доказательств подводного шпионажа со стороны России

    Депутат пригрозил россиянину после жалобы на бездомных собак «обнулением» на фронте

    Литва решила закрыть границу с Белоруссией

    Путин заявил о готовности остановить боевые действия на двух участках в зоне СВО

    Российский проект по сжижению газа заморозили

    Названы роковые последствия жары

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости