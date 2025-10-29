Военный Дандыкин спрогнозировал увеличение числа котлов у ВСУ

Вполне вероятно, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) появятся новые котлы, допустил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Вполне вероятно, что появятся новые. Давно котлов не было. Нами было предложено им сдаться в плен. Они не согласились. Поэтому сейчас идут боевые действия. Они пытаются деблокировать, но ничего не получается. Если они не сдадутся, значит, они будут уничтожаться. На самом деле сейчас такое происходит на красноармейском направлении и на подходе к Красному Лиману», — рассказал Дандыкин.

Ранее российский военный корреспондент Александр Сладков заявил о начале «эпидемии котлов» у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военкор рассказал, что уже трижды оказывался в самом центре сдачи в плен украинских военных в Мариуполе — в поселке Мирный, у женской колонии и на мосту у завода «Азовсталь».

Также Сладков выделил три стадии ухудшения ситуации для украинских военных. На первой стадии потери ВСУ настолько велики, что они начинают в ответ наносить удары по гражданским. На второй — «просят о перемирии и пытаются затянуть нас на переговоры», на третьей — «теряют дух и сдаются в плен пачками», при этом украинские генералы впадают в ступор. По его словам, сегодня можно наблюдать, как украинские военные прошли все три стадии.