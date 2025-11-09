Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
01:06, 9 ноября 2025Культура

Раскрыта причина смерти звезды сериалов «Каменская» и «Дети Арбата»

Причиной смерти народного артиста России Симонова стало хроническое заболевание
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПеревал Дятлова:
Владимир Симонов

Владимир Симонов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Причиной смерти народного артиста России и ведущего актера Театра имени Вахтангова Владимира Симонова стало хроническое заболевание, развившееся на фоне артериальной гипертензии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2024 году он обратился в больницу с кашлем. У него было выявлено высокое давление. Отмечается, что из-за постоянной нагрузки сердце работало с перегрузкой, а работа сердечно-сосудистой системы была нарушена, что повышало риск инсульта.

Артисту было 68 лет. Ранее Telegram-канал Shot писал, что у звезды сериалов «Дети Арбата» и «Каменская» были серьезные проблемы с сердцем. Владимир Симонов стал популярен благодаря ролям в сериалах «Граница. Таежный роман», «Остановка по требованию», «Достоевский» и «Перевал Дятлова».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о докладе Сырского о переходе ВС России в наступление

    Названо количество пенсионеров в России

    Призер ОИ-2004 назвал футбол самым бесполезным видом спорта

    Мощный пожар на трансформаторной подстанции в Полтаве попал на видео

    Американский военный указал на фатальную ошибку Зеленского

    В Афганистане женщинам без паранджи запретили посещать больницы

    Украинский военный рассказал о собственном спасении бойцами ВС России от БПЛА ВСУ

    В Британии сожгли огромное чучело Стармера в честь ночи Гая Фокса

    Украинский офицер выступил с тревожным для ВСУ сообщением

    Опубликовано видео с места смертельного ДТП на Крымском мосту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости