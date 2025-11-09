Раскрыта причина смерти звезды сериалов «Каменская» и «Дети Арбата»

Причиной смерти народного артиста России Симонова стало хроническое заболевание

Причиной смерти народного артиста России и ведущего актера Театра имени Вахтангова Владимира Симонова стало хроническое заболевание, развившееся на фоне артериальной гипертензии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2024 году он обратился в больницу с кашлем. У него было выявлено высокое давление. Отмечается, что из-за постоянной нагрузки сердце работало с перегрузкой, а работа сердечно-сосудистой системы была нарушена, что повышало риск инсульта.

Артисту было 68 лет. Ранее Telegram-канал Shot писал, что у звезды сериалов «Дети Арбата» и «Каменская» были серьезные проблемы с сердцем. Владимир Симонов стал популярен благодаря ролям в сериалах «Граница. Таежный роман», «Остановка по требованию», «Достоевский» и «Перевал Дятлова».