На 69-м году жизни умер звезда сериалов «Каменская» и «Дети Арбата» Симонов

Умер народный артист России и ведущий актер Театра имени Вахтангова Владимир Симонов. Об этом сообщает ТАСС.

Артисту было 68 лет. Ранее Telegram-канал SHOT писал, что у звезды сериалов «Дети Арбата» и «Каменская» были серьезные проблемы с сердцем. В декабре прошлого года у актера обнаружили гипертоническую болезнь, из-за чего возник высокий риск инфаркта и внезапной остановки сердца. Несмотря на состояние здоровья, артист продолжал активно заниматься творческой деятельностью и служить в театре.

Владимир Симонов стал популярен благодаря ролям в сериалах «Граница. Таежный роман», «Остановка по требованию», «Достоевский» и «Перевал Дятлова».

Ранее стало известно, что американский актер и режиссер Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет. Роберт Редфорд наиболее известен по фильмам «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969) и «Афера» (1973). Он также снимался в «Великом Гэтсби» (1974) и в фильме «Вся президентская рать» (1976).