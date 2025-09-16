Умер оскароносный американский актер и режиссер Роберт Редфорд

Американский актер и режиссер Роберт Редфорд умер на 90-м году жизни

Американский актер и режиссер Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Кинематографист скончался рано утром во вторник, 16 сентября, в своем доме в Юте, США. Он умер во сне, но конкретная причина его смерти не раскрывается, пишет издание.

Редфорд решил прекратить сниматься в кино в 2018 году. Тогда он заявил, что хочет уйти на позитивной ноте и двигаться вперед к пенсии. При этом актер отмечал, что может согласиться стать режиссером в каком-либо проекте.

Роберт Редфорд наиболее известен по фильмам «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969) и «Афера» (1973). Он также снимался в «Великом Гэтсби» (1974) и в фильме «Вся президентская рать» (1976). Он является обладателем «Оскара» за режиссуру в своем дебютном фильме «Обыкновенные люди».