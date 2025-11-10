Гигантские волны на побережье Европы смыли людей в море и унесли несколько жизней

Cronica Balear: 15 человек пострадали из-за шторма на острове Тенерифе

Гигантские волны, обрушившиеся на побережье в Европе, унесли жизни нескольких человек во время шторма. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

Инциденты произошли на пляжах острова Тенерифе, Испания, 8 ноября. Сперва сильная волна смыла шесть французских туристов, отдыхавших на Роке-де-лас-Бодегас, одну женщину пришлось госпитализировать. Затем бездыханного мужчину обнаружили на берегу Эль-Кабесо, его не смогли реанимировать.

После этого волны утащили в море еще 10 человек с причала в Пуэрто-де-ла-Крус, в результате чего у одной женщины остановилось сердце. Также выяснилось, что в районе Чарко-дель-Вьенто в воду упал мужчина. Пострадавшего эвакуировали вертолетом, однако на берегу медики констатировали его кончину. Всего за один день от непогоды пострадали не менее 15 человек.

Ранее в сети появилось видео, на котором туристов смывает гигантской волной в Испании. Власти Канарских островов выпустили предупреждение о штормовой погоде.