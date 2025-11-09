Путешествия
Туристов смыло гигантской волной в Испании

Туристов смыло гигантской волной на испанском острове Тенерифе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Туристов смыло гигантской волной на испанском острове Тенерифе на Канарских островах. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Shot.

«Мощные волны высотой в 4,5 метра также были в Санта-Крус-де-Тенерифе. Жертвами разгула стихии стали еще двое мужчин. До инцидентов власти Канарских островов выпустили предупреждение о штормовой погоде», — отмечается в сообщении.

27 октября в отеле на Канарских островах британский турист не выжил после падения с балкона. Трагедия произошла на острове Лансароте 25 октября. Уточняется, что причиной стало обрушение перил балкона. 56-летний мужчина был найден бездыханным после падения с высоты шести метров, с ним вместе сорвался 54-летний отдыхающий, который получил серьезные травмы. Его доставили в больницу популярного курорта Европы, где пострадавший остался на неопределенный срок. Состояние мужчины оценивается как критическое.

