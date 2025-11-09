Туристов смыло гигантской волной в Испании

Туристов смыло гигантской волной на испанском острове Тенерифе

Туристов смыло гигантской волной на испанском острове Тенерифе на Канарских островах. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Shot.

«Мощные волны высотой в 4,5 метра также были в Санта-Крус-де-Тенерифе. Жертвами разгула стихии стали еще двое мужчин. До инцидентов власти Канарских островов выпустили предупреждение о штормовой погоде», — отмечается в сообщении.

27 октября в отеле на Канарских островах британский турист не выжил после падения с балкона. Трагедия произошла на острове Лансароте 25 октября. Уточняется, что причиной стало обрушение перил балкона. 56-летний мужчина был найден бездыханным после падения с высоты шести метров, с ним вместе сорвался 54-летний отдыхающий, который получил серьезные травмы. Его доставили в больницу популярного курорта Европы, где пострадавший остался на неопределенный срок. Состояние мужчины оценивается как критическое.