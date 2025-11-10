Бывший СССР
Пушилин рассказал о попытке ВСУ деблокировать Димитров

Пушилин: ВСУ безуспешно попытались деблокировать Димитров
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались деблокировать Димитров. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Также мы видим, что есть попытки в районе Родинского противника атаковать, но здесь тоже наши подразделения понимают, что делать, и, по сути, противник был уничтожен при данных попытках», — рассказал Пушилин.

По его словам, проводя контратаки из Родинского, командование ВСУ пытается деблокировать Димитров, но российские подразделения улучшают позиции на направлении.

Ранее Пушилин сообщил, что ВС России зачищают центр Красноармейска (украинское название — Покровск) от оставшихся сил украинской армии. По его словам, ВСУ пытаются выйти из окружения через север города.

