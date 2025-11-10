В России отреагировали на разгоревшийся в Японии скандал из-за Курил

Депутат Чепа: Популизм Японии вокруг Курил мешает отношениям с Россией

Вопрос Курильских островов закрыт, они принадлежат России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на разгоревшийся в Японии скандал из-за слов министра по делам Окинавы и северных территорий (так Токио называет южные острова Курильской гряды — прим. «Ленты.ру») Хитоси Кикавады о Курилах.

«Это наши земли. Поэтому японский министр был абсолютно прав, назвав эти территории иностранным государством. Это действительно так. Другое дело — популизм, который активно присутствует в Японии на протяжении десятилетий вокруг этого вопроса. Это мешает развитию наших отношений», — прокомментировал Чепа.

Депутат рассказал, что Россия никогда не будет использовать Курилы как разменную монету.

«Договор, который не подписывается десятилетиями, конечно, необходим. То, что правительство Японии меняется, что называется, как перчатки говорит и о внутренних сложностях, и о том, что каждый раз приходится начинать процесс по Курилам по новой. Это сильно затрудняет решение этого вопроса», — заключил он.

Ранее стало известно, что в Японии разгорелся скандал из-за высказываний министра Хитоси Кикавады. В ходе поездки в префектуру Хоккайдо он посетил мыс Носаппу в городе Немуро, откуда видны Курильские острова. «Наверное, это самое близкое место к иностранному государству», — сказал Кикавада. Высказывание министра привело к критике, поскольку в нем услышали намек на принадлежности Курил России.

