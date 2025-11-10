Мир
05:59, 10 ноября 2025Мир

Стало известно о скандале в Японии из-за слов министра о Курилах

В Японии разгорелся скандал из-за слов министра Кикавады о принадлежности Курил
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

В Японии разгорелся скандал из-за высказываний министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

В ходе поездки в префектуру Хоккайдо министр посетил мыс Носаппу в городе Немуро, откуда видны Курильские острова. «Наверное, это самое близкое место к иностранному государству», — сказал Кикавада.

В прошлом году правительство Япония назвало Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией. В докладе японского МИД отмечалось, что наибольшую озабоченность в двусторонних отношениях вызывает «вопрос северных территорий», как Токио называет острова.

