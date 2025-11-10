В российском регионе двое мужчин подорвали гранату

Возбуждено дело после смерти 2 человек из-за взрыва гранаты в Кабардино-Балкарии

В Баксане Кабардино-Балкарской Республики двое мужчин подорвали гранату во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, ЧП произошло 8 ноября. Двое местных жителей 1965-го и 1966 года рождения поссорились из-за долговых обязательств и взорвали ручную гранату. Оба мужчины не выжили.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств») и части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом»).

