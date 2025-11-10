Силовые структуры
20:57, 10 ноября 2025Силовые структуры

В российском регионе двое мужчин подорвали гранату

Возбуждено дело после смерти 2 человек из-за взрыва гранаты в Кабардино-Балкарии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото. Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

В Баксане Кабардино-Балкарской Республики двое мужчин подорвали гранату во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, ЧП произошло 8 ноября. Двое местных жителей 1965-го и 1966 года рождения поссорились из-за долговых обязательств и взорвали ручную гранату. Оба мужчины не выжили.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств») и части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом»).

Ранее сообщалось, что в Новосибирске медсестра одной из городских больниц выбросила из окна гранату.

