12:12, 21 октября 2025Силовые структуры

Медсестра выбросила гранату из окна российской больницы

В Новосибирске медсестра выбросила из окна больницы гранату
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Новосибирске медсестра одной из городских больниц выбросила из окна гранату. Об этом сообщает пресс-служба агентства безопасности «Гвардия».

По данным ведомства, вечером 20 октября в больнице была нажата кнопка тревожной сигнализации. Охранник показал сотрудникам группы быстрого реагирования предмет, похожий на боевую гранату. Он лежал на земле около пандуса для карет скорой помощи. Гвардейцы вызвали спецслужбы и организовали оцепление места происшествия.

Выяснилось, что граната — страйкбольная, а не боевая. Медсестре ее подарил один из хирургов больницы. Девушке подарок не понравился, и она выкинула его в окно.

Ранее в Москве задержали мужчину, подобравшего найденные на тротуаре 1,6 миллиона рублей.

