Прогулка с женой стоила россиянину 1,6 миллиона рублей

В Москве мужчина лишился 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Потерпевший гулял вместе с женой на улице Новослободской. В какой-то момент у него из кармана куртки выпал пакет с валютой. Мужчина не смог найти деньги самостоятельно и обратился в полицию. Выяснилось, что пакет с тротуара подобрал 62-летний москвич. Его нашли, однако деньги он уже потратил.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что в Саратове подросток вскрыл сейф маминой подруги и украл оттуда 700 тысяч рублей.