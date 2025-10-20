Прогулка с женой стоила россиянину 1,6 миллиона рублей

В Москве задержали мужчину, подобравшего найденные на тротуаре 1,6 млн рублей

В Москве мужчина лишился 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Потерпевший гулял вместе с женой на улице Новослободской. В какой-то момент у него из кармана куртки выпал пакет с валютой. Мужчина не смог найти деньги самостоятельно и обратился в полицию. Выяснилось, что пакет с тротуара подобрал 62-летний москвич. Его нашли, однако деньги он уже потратил.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

