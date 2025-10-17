Силовые структуры
18:04, 17 октября 2025

Российский подросток вскрыл сейф маминой подруги ради поддержки отечественного автопрома

Подросток из Саратова вскрыл сейф маминой подруги и купил два отечественных авто
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал МВД 64

В Саратове подросток вскрыл сейф маминой подруги и украл оттуда 700 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Саратовской области.

По данным ведомства, кража произошла с 14 на 15 октября. Неизвестный проник в квартиру женщины на улице Куприянова и вынес оттуда сейф. Внутри него находились ювелирные изделия и около 700 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.

Оказалось, что взломщиком был сын ее знакомой. У женщины были ключи от квартиры потерпевшей, чем 16-летний подросток и воспользовался. Дома он вскрыл сейф, а на украденные деньги приобрел два отечественных автомобиля.

У юноши изъяли 145 тысяч рублей и золотые украшения.

