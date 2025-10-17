Силовые структуры
Российский чиновник рассмеялся при виде сотрудников ФСБ и попал на видео

ФСБ задержала смеющегося чиновника из Башкирии, обвиненного в получении взятки
Сотрудники ФСБ задержали начальника отдела Госкомитета Башкирии по жилстройнадзору, обвиняемого в получении взятки. Видео с его задержанием публикует Baza.

На кадрах видно, как силовики заходят в кабинет к чиновнику. Тот говорит, что давно ждал их и уже устал. После этого мужчина рассмеялся, и на него надели наручники.

Как уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России, задержанный уже находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ. По версии следствия, в июле 2024 года мужчина получил 200 тысяч рублей от местного застройщика за согласования на объекте.

Ранее в Ивановской области ФСБ задержала главу департамента здравоохранения региона Антона Арсеньева.

