14:32, 17 октября 2025Силовые структуры

Глава департамента здравоохранения российского региона оказался на допросе

В Ивановской области ФСБ задержала главу департамента здравоохранения Арсеньева
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Ивановской области ФСБ задержала главу департамента здравоохранения региона Антона Арсеньева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, задержание произошло утром. Арсеньева подозревают во взяточничестве.

Как сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале, ранее он работал заведующим отделением в больнице и заместителем главного врача по медицинской части клиники.

Ранее стало известно, что в Москве Басманный районный суд арестовал бывшего главу центрального аппарата Партии пенсионеров Михаила Фальченко за участие в крупной мошеннической схеме.

