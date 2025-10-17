Глава департамента здравоохранения российского региона оказался на допросе

В Ивановской области ФСБ задержала главу департамента здравоохранения Арсеньева

В Ивановской области ФСБ задержала главу департамента здравоохранения региона Антона Арсеньева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, задержание произошло утром. Арсеньева подозревают во взяточничестве.

Как сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале, ранее он работал заведующим отделением в больнице и заместителем главного врача по медицинской части клиники.

