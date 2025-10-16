Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:38, 16 октября 2025Силовые структуры

Вскрылось участие экс-главы аппарата Партии пенсионеров в крупной мошеннической схеме

В Москве арестован экс-глава аппарата Партии пенсионеров по делу о мошенничестве
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве Басманный районный суд арестовал бывшего главу центрального аппарата Партии пенсионеров Михаила Фальченко за участие в крупной мошеннической схеме. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он действовал не один, а вместе с политиком Олегом Сабановым и неким гражданином — Иваном Седовым. Все трое обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ («Особо крупное мошенничество, совершенном группой лиц». Суд поместил их под стражу до 13 декабря.

По данным следствия, обвиняемые привлекали деньги в рамках избирательных компаний. Эти средства должны были быть потрачена на информирование граждан и проведение предвыборной агитации. Вместо этого фигуранты израсходовали их по собственному усмотрению. Отмечается, что защита арестованных считает, что у преступления отсутствует событие и деньги были потрачены целевым образом.

Ранее сообщалось, что экс-депутата Госдумы Юрия Напсо уличили в захвате земель с помощью сговора с судьями города Сочи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп и Путин проведут телефонный разговор

    Выдвинута неожиданная версия о бесследном исчезновении российской семьи в тайге

    В России принято решение по банкиру из списка Forbes

    Центробанк заявил о рекордных резервах России

    Стилист назвал россиянкам выдающее в них провинциалок содержимое сумки

    Еще в одном российском регионе начались проблемы с бензином

    Мужчина с похмелья перепутал газировку с чистящим средством и выпил его

    Вскрылось участие экс-главы аппарата Партии пенсионеров в крупной мошеннической схеме

    Украина получила первые партии оружия в рамках PURL

    В Киеве назвали необходимые для наступления ВСУ условия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости