Вскрылось участие экс-главы аппарата Партии пенсионеров в крупной мошеннической схеме

В Москве арестован экс-глава аппарата Партии пенсионеров по делу о мошенничестве

В Москве Басманный районный суд арестовал бывшего главу центрального аппарата Партии пенсионеров Михаила Фальченко за участие в крупной мошеннической схеме. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он действовал не один, а вместе с политиком Олегом Сабановым и неким гражданином — Иваном Седовым. Все трое обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ («Особо крупное мошенничество, совершенном группой лиц». Суд поместил их под стражу до 13 декабря.

По данным следствия, обвиняемые привлекали деньги в рамках избирательных компаний. Эти средства должны были быть потрачена на информирование граждан и проведение предвыборной агитации. Вместо этого фигуранты израсходовали их по собственному усмотрению. Отмечается, что защита арестованных считает, что у преступления отсутствует событие и деньги были потрачены целевым образом.

