Бывшего российского депутата уличили в захвате земель и сговоре с судьями

ТАСС: Экс-депутат Госдумы Напсо незаконно завладел рядом земельных участков

Экс-депутата Госдумы Юрия Напсо уличили в захвате земель с помощью сговора с судьями города Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда об обращении имущества политика в собственность РФ.

Свидетель рассказала, что бывший российский парламентарий незаконно завладел рядом земельных участков, которые находились в федеральной и муниципальной собственности. По ее словам, Напсо строил на них объекты недвижимости и оформлял права через незаконные судебные решения.

«Этому способствовали приятельские отношения Напсо Ю.А. с судьями Лазаревского районного суда города Сочи», — говорится в документе.

Другой свидетель заявил, что Напсо незаконно завладел несколькими объектами на территории ЗАО «Санаторий Магадан» в курортном поселке Лоо в Сочи. В этом ему помогли сотрудники администрации города и судебные приставы.

Ранее в отношении Напсо возбудили уголовное дело. По словам защиты, была вскрыта для проведения обыска, а потом опечатана служебная квартира, которую он получил как депутат Госдумы.