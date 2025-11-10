Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:29, 10 ноября 2025Мир

В США допустили устранение Зеленского до Рождества

Экс-чиновник Уилкерсон допустил устранение Зеленского до Рождества
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в беседе с РИА Новости допустил устранение Владимира Зеленского до Рождества.

По словам экс-чиновника, политик может потерять защиту своего окружения, в том числе олигархов, и либо захочет сбежать на «одну из своих дач», либо лишится жизни.

«Предскажу, что до Рождества одно из этих событий произойдет», — сказал Уилкерсон. Он добавил, что те, кто окружает Зеленского, вряд ли будут за него сражаться.

Ранее народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский со своей администрацией спровоцировал противостояние с жителями страны из-за проводимых репрессий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гендиректор «Би-би-си» ушел в отставку после скандала. Вещательную корпорацию обвинили в подделке речи Трампа в 2021 году

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Россия ударила по применявшемуся для ударов по Белгородской области складу БПЛА ВСУ

    Микроблогеры заработали на закрытых Telegram-каналах почти миллиард рублей

    Назван простой способ повысить эффективность тренировок

    Россиянам раскрыли способ не попасть в ловушку при трудоустройстве

    Мужчины обсудили главную ложь партнерш во время секса

    Губернатор российского региона раскрыл подробности ночной атаки ВСУ

    Конгрессмены в США достигли договоренностей для прекращения шатдауна

    Маск допустил исчезновение денег в будущем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости