Экс-чиновник Уилкерсон допустил устранение Зеленского до Рождества

Бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в беседе с РИА Новости допустил устранение Владимира Зеленского до Рождества.

По словам экс-чиновника, политик может потерять защиту своего окружения, в том числе олигархов, и либо захочет сбежать на «одну из своих дач», либо лишится жизни.

«Предскажу, что до Рождества одно из этих событий произойдет», — сказал Уилкерсон. Он добавил, что те, кто окружает Зеленского, вряд ли будут за него сражаться.

Ранее народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский со своей администрацией спровоцировал противостояние с жителями страны из-за проводимых репрессий.

