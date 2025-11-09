Бывший СССР
21:50, 9 ноября 2025Бывший СССР

В Раде предрекли судьбу Зеленского

Депутат Дмитрук: Репрессии превратились в конфликт украинцев с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский со своей администрацией спровоцировал противостояние с жителями страны из-за проводимых репрессий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитрук подчеркнул, что на данный момент репрессии перешли на другой уровень. По его мнению, сейчас на Украине назревает внутренний конфликт, который касается все большего числа украинцев. Депутат указал, что ушедших с фронта мужчин — более 300 тысяч человек — объединяет ненависть к властям страны и желание справедливости.

«В какой форме оно произойдет — протест, массовое движение или политический приговор — покажет время. Но одно ясно уже сейчас: режим Зеленского и партия войны в целом получат свою жесткую, справедливую оценку. Неотвратимо», — предрек Дмитрук.

Ранее Дмитрук назвал сотни тысяч жизней ценой власти Зеленского. «Миллионы поломанных судеб. Огромные территориальные потери, разрушенная инфраструктура, страшный демографический кризис», — указал он.

    Все новости