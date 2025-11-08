Депутат Рады Дмитрук: Ценой власти Зеленского стали сотни тысяч жизней

Президент Украины Владимир Зеленский сохраняет власть, принося в жертву сотни тысяч жизней украинцев. Об этом в своем личном Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Дмитрук опубликовал у себя на канале несколько видео с украинскими военными, которые попали в плен ВС РФ во время обороны Красноармейска (украинское название — Покровск). В роликах солдаты рассказывают о нехватке продовольствия, воды, оружия и отсутствии связи с командованием, а затем называют сдачу в плен единственным способом выжить.

Комментируя видео, Дмитрук раскритиковал режим Зеленского и обвинил его в критической ситуации на фронте, территориальных потерях и демографическом кризисе. По его мнению, цена власти нынешнего президента — это огромные жертвы среди населения.

Реалии Покровска — как и других направлений. Сколько мы платим за Зеленского у власти? Сотни тысяч жизней.

Миллионы поломанных судеб. Огромные территориальные потери, разрушенная инфраструктура, страшный демографический кризис Артем Дмитрук депутат Верховной рады Украины

Ранее Дмитрук предупреждал, что западные страны могут попытаться устранить Зеленского ради завершения конфликта. Он также указал на то, что украинцы все чаще переезжают в Россию и Белоруссию, так как там чувствуют себя в безопасности.