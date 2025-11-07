Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:29, 7 ноября 2025Бывший СССР

Депутат Рады допустил устранение Зеленского ради мира

Депутат Рады Дмитрук допустил, что Запад устранит Зеленского ради мира
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мир с президентом Украины Владимиром Зеленским невозможен, так что западные страны могут его устранить, чтобы добиться завершения украинского конфликта. С такой точкой зрения в своем Telegram-канале выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Политик пояснил, что украинский лидер и его приближенные относятся к партии войны. «Среди действующих политических сил можно создать коалиционное правительство, которое будет готовить страну к выборам, к переходу к новому политическому этапу. Это возможно, но только после устранения Зеленского», — полагает Дмитрук.

Он считает, что после того, как Зеленского уберут, Запад может помочь Украине в формировании коалиционного правительства, а затем начать процесс заключения мира с Россией.

Ранее Дмитрук указал на то, что украинцы все чаще переезжают в Россию и Белоруссию, так как там чувствуют себя в безопасности.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Первый за 14 лет паром из Турции с десятками пассажиров застрял у берегов Сочи. Российская сторона не пускает его в порт

    Трамп раскрыл одно желание США касательно Украины

    Раскрыта полувековая тайна бриллианта Габсбургов

    Пара занялась сексом у водопада и попала за решетку

    Стала известна скрытая опасность жизни в городе для здоровья

    Хейли Бибер снялась в трусах

    Репортер получила выстрел в лицо и выжила

    Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

    Год перехода вузов на новую модель высшего образования назвали

    Выборы мэра Нью-Йорка связали с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости