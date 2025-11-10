Врач назвала главное правило защиты от ботулизма

Терапевт Чернышова: Для защиты от ботулизма нельзя консервировать мясо дома

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала россиянам главное правило защиты от ботулизма. Специалистку цитирует издание aif.ru.

«Главное правило — не консервируем дома мясо, рыбу, птицу и грибы, потому что в домашних условиях сложно обеспечить 120°C, при которых погибает вызывающая ботулизм бактерия. Овощи или квасим с рассолом и доступом кислорода, или добавляем при консервации уксус», — объяснила доктор.

Чтобы защититься от ботулизма, Чернышова призвала также не покупать консервы с рук. По ее словам, опасны могут быть не только мясные консервы, но и овощные и грибные.

Врач подчеркнула, что опасность ботулотоксина заключается в том, что он не влияет ни на цвет, ни на вкус, ни на запах консервов. Она уточнила, что в некоторых случаях банки с бактериями, вырабатывающими ботулотоксин, вздуваются, однако это происходит далеко не во всех случаях. «Определить испорченный продукт без специальных анализов невозможно», — предупредила Чернышова.

Доктор добавила, что заподозрить попадание токсина в организм можно по таким признакам, как отравление без повышения температуры тела и проблемы со зрением. Если эти симптомы появились после употребления консервов, она порекомендовала обратиться к врачу.

Ранее инфекционист Вера Сережина объяснила причину постоянно мерзнущих ног. По ее словам, холодные ноги могут быть симптомом гипотиреоза — состояния, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком мало гормонов.