Названы приоритетные цели для бомбардировок на Украине

Аналитик Полетаев: Приоритетная цель для КАБов ВС РФ — мосты и ж/д развязки
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Carl Court / Getty Images

Приоритетная цель для российских корректируемых авиабомб (КАБ) — железнодорожные узлы, мосты и дорожные развязки. Об этом рассказал «Ленте.ру» российский военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

По словам эксперта, в будущем такие бомбы могут стать надежной заменой «Гераням». Он пояснил, что у корректируемой фугасной авиационной бомбы (ФАБ) в отличии от «Герани», боевая часть, несущая взрывчатое вещество, «кратно выше».

«Можно уничтожать крупные железнодорожные узлы, мосты, дорожные развязки почти в дежурном режиме. В Донбассе это происходит уже сейчас. Но теперь речь идет о совсем других дистанциях — на сотни километров в тыл», — подчеркнул Полетаев.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что модернизированный универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), который превращает свободнопадающие бомбы в умные боеприпасы, получил функцию воздушного подрыва. Автор допустил, что новая версия УМПК значительно дороже базовой модели, однако улучшения модуля в разы повышают эффективность применения умных бомб.

