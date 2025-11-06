Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:28, 6 ноября 2025Наука и техника

Названы особенности «поумневшего» УМПК

Российские бомбы с УМПК получили радиовысотомер для воздушного подрыва
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Модернизированный универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), который превращает свободнопадающие бомбы в умные боеприпасы, получил функцию воздушного подрыва. Особенности обновленного УМПК назвал Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сообщении обратили внимание на фотографии бомбы ФАБ-500Т с УМПК повышенной дальности. Модуль получил два элерона и руль направления, которые обеспечивают повышенную маневренность бомбы на финальном участке полета.

«Также, предположительно, на нижней поверхности появилась антенна радиовысотомера, что позволит реализовывать воздушный подрыв», — пишет канал.

Материалы по теме:
ФАБ с УМПК: характеристики и боевое применение. Как они меняют ход СВО?
ФАБ с УМПК: характеристики и боевое применение.Как они меняют ход СВО?
10 января 2025
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Автор допустил, что новая версия УМПК значительно дороже базовой модели, однако улучшения модуля в разы повышают эффективность применения умных бомб.

В октябре летчик и автор Telegram-канала Aviahub сообщил, что обновленный УМПК позволяет поражать цели на расстоянии более 100 километров. Также модуль поддерживает установку реактивного двигателя, который удваивает дальность.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО призывает Украину к крупной диверсии с жертвами, заявила российская разведка. Какой план предложил Запад?

    Пассажир привез из Стамбула изделия из питона и крокодила и попался таможенникам в Казани

    Появились фото актрисы Нелли Уваровой с седыми волосами

    Обвиняемый в изнасиловании погорел в суде на знании русского языка

    Один из самых влиятельных политиков в США завершит свою карьеру

    Россиянка обвинила медиков санатория в смерти двухлетней дочери от инфаркта

    Ученые нашли «зимнюю квартиру» хозяина тайги

    В России объяснили заявление генсека НАТО о подготовке к противостоянию с Россией

    Евреев призвали покинуть Нью-Йорк по одной причине

    Врач опровергла главный миф о сахаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости