Раскрыто кардинальное изменение в роли двух видов военной техники в зоне СВО

Применение боевой авиации и танков в зоне проведения специальной военной операции (СВО) кардинально изменилось за время конфликта, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру»
«Кардинально поменялась. Авиация из боевых действий не исчезла, но потребовалось пересматривать методику ее применения в связи с насыщенностью в зоне СВО противовоздушной обороны противника как мобильного, так и стационарного. Применение штурмовой авиации стало весьма рискованным. Весь акцент перенесен на фронтовые бомбардировщики, имеющие дальнобойные и планирующие бомбы», — сказал Живов.
Появилась целая плеяда боеприпасов, способных лететь на большие расстояния, отметил он. Говоря об изменениях в применении танков, он заключил, что до появления беспилотников танки использовались активно.
Вплоть до осени 2023 года они если не определяли, то существенный вклад вносили в ход боевых действий с обеих сторон. После того как массово стали появляться дроны, применение танков на линии боевого соприкосновения стало, по сути, неэффективным
Сейчас танки можно применять только при использовании нескольких слоев защиты, с радиоэлектронной борьбой и вместе со всеми остальными средствами ведения войны, уточнил Живов. На данном этапе танковые войска реализуют только вспомогательную функцию, добавил он.
«Танки сейчас не решают. (…) Концепция танков будет кардинально пересматриваться», — подытожил эксперт.
По мнению обозревателя американского журнала National Security Journal (NSJ) Калеба Ларсона, западные танки Abrams, Leopard и Challenger не стали «серебряной пулей» для конфликта на Украине, поскольку оказали лишь «умеренное влияние» на ход СВО.