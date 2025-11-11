Раскрыто кардинальное изменение в роли двух видов военной техники в зоне СВО

Живов: Применение авиации и танков в зоне СВО кардинально изменилось

Применение боевой авиации и танков в зоне проведения специальной военной операции (СВО) кардинально изменилось за время конфликта, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру»

«Кардинально поменялась. Авиация из боевых действий не исчезла, но потребовалось пересматривать методику ее применения в связи с насыщенностью в зоне СВО противовоздушной обороны противника как мобильного, так и стационарного. Применение штурмовой авиации стало весьма рискованным. Весь акцент перенесен на фронтовые бомбардировщики, имеющие дальнобойные и планирующие бомбы», — сказал Живов.

Появилась целая плеяда боеприпасов, способных лететь на большие расстояния, отметил он. Говоря об изменениях в применении танков, он заключил, что до появления беспилотников танки использовались активно.

Вплоть до осени 2023 года они если не определяли, то существенный вклад вносили в ход боевых действий с обеих сторон. После того как массово стали появляться дроны, применение танков на линии боевого соприкосновения стало, по сути, неэффективным Алексей Живов военный эксперт

Сейчас танки можно применять только при использовании нескольких слоев защиты, с радиоэлектронной борьбой и вместе со всеми остальными средствами ведения войны, уточнил Живов. На данном этапе танковые войска реализуют только вспомогательную функцию, добавил он.

«Танки сейчас не решают. (…) Концепция танков будет кардинально пересматриваться», — подытожил эксперт.

По мнению обозревателя американского журнала National Security Journal (NSJ) Калеба Ларсона, западные танки Abrams, Leopard и Challenger не стали «серебряной пулей» для конфликта на Украине, поскольку оказали лишь «умеренное влияние» на ход СВО.