Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:16, 29 октября 2025Наука и техника

В США признали «умеренное влияние» западных танков на ход СВО

NSJ: Западные танки оказали лишь умеренное влияние на ход СВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Западные танки Abrams, Leopard и Challenger не стали «серебряной пулей» для конфликта на Украине, поскольку оказали лишь «умеренное влияние» на ход специальной военной операции (СВО), признает обозреватель американского журнала National Security Journal (NSJ) Калеб Ларсон.

По оценке автора, западная техника прибыла на Украину слишком поздно, поскольку Россия успела построить многоуровневую оборону в стиле Первой мировой войны. «Танки также крайне уязвимы из-за отсутствия у Украины поддержки с воздуха, которая является важнейшим компонентом западной доктрины», — пишет обозреватель.

Автор признает, что от западных партнеров Украина получила небольшое количество несовместимых друг с другом дорогостоящих танков, которые в итоге столкнулись с угрозой «беспилотников стоимостью по 500 долларов».

«Даже самые передовые западные танки, а именно платформа Abrams (стоимостью около 10 миллионов долларов каждый), а также другие танки НАТО, оказались крайне уязвимыми при попытке преодолеть плотные минные поля под артиллерийским огнем, атаками беспилотников и наблюдением в режиме реального времени», — утверждает аналитик.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

Ларсон отмечает, что западная военная доктрина предполагает получение танками воздушной поддержки, чего в условиях украинского конфлитка обеспечить не удалось. «Хотя сильные стороны основных боевых танков — прочная броня, проходимость и высокая огневая мощь — остаются реальными, они притупляются из-за уникальных аспектов продолжающейся войны на Украине», — резюмирует автор.

Ранее обозреватель NSJ Джек Бакби заметил, что ошибка российского танка Т-14 «Армата» до сих пор «вызывает неприятные ощущения».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Боец ВСУ рассказал о зашедших в Константиновку российских военных

    Эмили Ратаковски показала фото в прозрачной футболке

    В России сделали прогноз по ключевой ставке в следующем году

    Главный тренер клуба КХЛ прокомментировал признание Морозова в употреблении наркотиков

    В Рио-де-Жанейро увеличилось число жертв в результате стычек полиции и наркоторговцев

    Спасатели добрались до застрявших на камчатском вулкане туристов

    В России назвали уроком для урегулирования на Украине сделку Трампа по Газе

    В российском регионе при атаке ВСУ пострадала девочка и погибла женщина

    Вэнс допустил стычки между Израилем и ХАМАС

    Продюсер рассказала о последних месяцах Романа Попова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости