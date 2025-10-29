В США признали «умеренное влияние» западных танков на ход СВО

Западные танки Abrams, Leopard и Challenger не стали «серебряной пулей» для конфликта на Украине, поскольку оказали лишь «умеренное влияние» на ход специальной военной операции (СВО), признает обозреватель американского журнала National Security Journal (NSJ) Калеб Ларсон.

По оценке автора, западная техника прибыла на Украину слишком поздно, поскольку Россия успела построить многоуровневую оборону в стиле Первой мировой войны. «Танки также крайне уязвимы из-за отсутствия у Украины поддержки с воздуха, которая является важнейшим компонентом западной доктрины», — пишет обозреватель.

Автор признает, что от западных партнеров Украина получила небольшое количество несовместимых друг с другом дорогостоящих танков, которые в итоге столкнулись с угрозой «беспилотников стоимостью по 500 долларов».

«Даже самые передовые западные танки, а именно платформа Abrams (стоимостью около 10 миллионов долларов каждый), а также другие танки НАТО, оказались крайне уязвимыми при попытке преодолеть плотные минные поля под артиллерийским огнем, атаками беспилотников и наблюдением в режиме реального времени», — утверждает аналитик.

Ларсон отмечает, что западная военная доктрина предполагает получение танками воздушной поддержки, чего в условиях украинского конфлитка обеспечить не удалось. «Хотя сильные стороны основных боевых танков — прочная броня, проходимость и высокая огневая мощь — остаются реальными, они притупляются из-за уникальных аспектов продолжающейся войны на Украине», — резюмирует автор.

