Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:41, 11 ноября 2025Россия

В российском регионе беспилотники повредили объекты инфраструктуры

Бусаргин: В Саратовской области при атаке БПЛА пострадали объекты инфраструктуры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Pixabay

В Саратовской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Какие именно объекты пострадали, он не уточнил. Бусаргин добавил, что на месте работают все экстренные службы.

Незадолго до этого глава региона со ссылкой на Минобороны предупреждал об угрозе атаки беспилотников. Он подчеркивал, что все экстренные службы приведены в полную готовность.

Также стало известно о введении временных ограничений на полеты в аэропорту Саратова. Как сообщала Росавиация, воздушная гавань приостановила прием и выпуск самолетов в целях безопасности. Работу также ограничил аэропорт Волгограда.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

    В России оценили предложение экс-президента Финляндии о переговорах

    «Ростех» перечислил преимущества российских самолетов

    Необычный iPhone 17 Pro за 870 рублей нашли в Москве

    Медбрату дали три года тюрьмы за домогательства к 71-летней женщине-инвалиду

    Нижнее белье на фото Ким Кардашьян в прозрачном наряде рассмешило фанатов

    Малышева назвала распространенную ошибку столкнувшихся с импотенцией мужчин

    В ВСУ раскрыли правду о потерях

    На Западе сообщили о панике из-за положения Украины

    В зоне СВО заметили российский грузовик с корабельным орудием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости