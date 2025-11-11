В российском регионе беспилотники повредили объекты инфраструктуры

Бусаргин: В Саратовской области при атаке БПЛА пострадали объекты инфраструктуры

В Саратовской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Какие именно объекты пострадали, он не уточнил. Бусаргин добавил, что на месте работают все экстренные службы.

Незадолго до этого глава региона со ссылкой на Минобороны предупреждал об угрозе атаки беспилотников. Он подчеркивал, что все экстренные службы приведены в полную готовность.

Также стало известно о введении временных ограничений на полеты в аэропорту Саратова. Как сообщала Росавиация, воздушная гавань приостановила прием и выпуск самолетов в целях безопасности. Работу также ограничил аэропорт Волгограда.