13:56, 11 ноября 2025

Военный высказался о сроках перехода Красноармейска под контроль России

Военный Дандыкин: Красноармейск может перейти под контроль России в этом месяце
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Харченко / РИА Новости

Российские военные могут взять под контроль Красноармейск уже в течение текущего месяца, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Я думаю, что долго это все не продлится. Красноармейск возьмут, конечно, не за один-два дня, но в этом месяце все может закончиться. Конечно, там много непростых моментов: город все же не маленький, а вокруг есть населенные пункты, где тоже идут бои. Например, Димитров. Так что действовать нужно аккуратно, чтобы сберечь силы», — сказал военный эксперт.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этом участке, по словам Дандыкина, продолжают оказывать активное сопротивление и не оставляют попыток деблокировать город. Но, как считает военный, шансов на успех у противника практически нет.

«Ситуация ведь складывается плохо не только там. То же происходит и в Купянске, где под контролем уже восточная часть города, и бои продолжаются. А бои там шли жуткие, перемалывались целые подразделения. И потери остаются огромными, они измеряются сотнями каждый день», — добавил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль восточную часть Купянска в Харьковской области. В боестолкновениях в городе принимают участие штурмовые отряды 6-й армии ВС России.

