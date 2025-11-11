Минобороны: ВС России взяли под контроль восточную часть Купянска

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль восточную часть Купянска в Харьковской области. Подробности о боях в городе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В боестолкновениях в городе принимают участие штурмовые отряды 6-й армии ВС России. Они, по данным оборонного ведомства, продолжают уничтожение окруженной группировки противника.

«Полностью освобождена восточная часть города», — сообщили в министерстве.

Ранее стало известно, что деморализованные украинские бойцы массово сдаются в плен и дезертируют в Харьковской области. На этом направлении действует российская группировка войск «Запад». К концу октября она овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск. Там находятся около пяти тысяч бойцов ВСУ.