Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:32, 11 ноября 2025Россия

Появились подробности о ходе взятия под контроль Купянска

Минобороны: ВС России взяли под контроль восточную часть Купянска
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль восточную часть Купянска в Харьковской области. Подробности о боях в городе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В боестолкновениях в городе принимают участие штурмовые отряды 6-й армии ВС России. Они, по данным оборонного ведомства, продолжают уничтожение окруженной группировки противника.

«Полностью освобождена восточная часть города», — сообщили в министерстве.

Ранее стало известно, что деморализованные украинские бойцы массово сдаются в плен и дезертируют в Харьковской области. На этом направлении действует российская группировка войск «Запад». К концу октября она овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск. Там находятся около пяти тысяч бойцов ВСУ.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено об ударе возмездия за попытку ГУР угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом»

    Российская медсестра нашла живого среди «двухсотых» на СВО и спасла его

    Спрос россиян на валюту взлетел

    Сотрудница дома престарелых потратила деньги подопечной на бинго и подделала ее завещание

    Десятки автомобилей повредились после сноса комплекса в Подмосковье и попали на видео

    Депутат Рады переоделся в Зеленского и рассказал о мешках «бабла» у своих друзей

    США потребовали от союзника по НАТО не покупать российские энергоносители

    Свидетелям по делу о бесследно пропавшей в российской тайге семье провели полиграф

    P. Diddy стал помощником тюремного священника

    В зоне СВО заметили «седовласый» танк

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости