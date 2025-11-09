Бывший СССР
Силовики сообщили о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ под Харьковом

Бойцы ВСУ массово сдаются в плен и дезертируют в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Деморализованные украинские бойцы массово сдаются в плен и дезертируют в Харьковской области. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«За сутки в плен сдались восемь украинских военных. Еще больше бегут с позиций в самовольное оставление части», — объяснил собеседник агентства.

На Харьковском направлении действует российская группировка войск «Запад». К концу октября текущего года она овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск. Там находятся около пяти тысяч бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года из рядов Вооруженных сил Украины сбежали более 176 тысяч человек. Как уточнялось, в период с января по октябрь года из ВСУ сбежал 176 321 человек.

В свою очередь, немецкие СМИ написали, что уровень дезертирства в Вооруженных силах Украины вырос до рекордных показателей. Также эксперты отмечали, что украинские войска несет огромные потери каждый месяц.

