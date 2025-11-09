Число сбежавших из ВСУ бойцов в 2025 году подсчитали

ТАСС: С начала 2025 года из ВСУ сбежали более 176 тыс. человек

С начала 2025 года из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали более 176 тысяч человек. Об этом сообщило ТАСС на основе данных Государственного бюро расследований страны.

Агентство подсчитало, что в период с января по октябрь 2025 года из ВСУ сбежал 176 321 человек. При этом дезертирами признаны 21 035 военнослужащих, в том время как действия 155 286 бойцов квалифицировали как самовольное оставление части (СОЧ).

Подчеркивается, что около 34 тысяч покинувших ряды ВСУ бойцов добровольно вернулись в расположение расположения частей.

Ранее было раскрыто число дезертиров ВСУ с февраля 2022 года. За этот период на Украине открыли более 230 тысяч дел за СОЧ и 53 тысячи — за дезертирство.