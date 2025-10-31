На Украине зафиксировали массовое бегство военных ВСУ со своих позиций

В Киеве заявили, что бойцы ВСУ массово покидают свои позиции

Бойцы массово бегут из ВСУ. Сентябрь 2025 года стал вторым по количеству случаев самовольного оставления части (СОЧ) и дезертирства с начала боевых действий, ссылается Telegram-канал «Военкоры Русской весны» на офис генпрокурора Украины.

Как утверждается, больше бежавших «ВСУшников» было только в мае этого года. С февраля 2022 года на Украине открыли более 230 000 дел за СОЧ и 53 000 — за дезертирство.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что, несмотря на сеть мощных опорных пунктов в красноармейском микрорайоне Троянда, 90 процентов бойцов Вооруженных сил Украины сбежали с данной местности.

До этого стало известно, что бойцы 57-ой бригады ВСУ бегут с позиций в Харьковской области.

Немецкие СМИ, в свою очередь, предположили, что массовое дезертирство также происходит из-за слабого военного руководства Украины, весомой утраты доверия к начальникам, приказы которых рискованны и «часто ведут к большим потерям».